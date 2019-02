Escucha las noticias de las 07:00 (27/02/2019)

No hay resultados

Voz 1727 00:23 buenos días recuerdan cuándo fue la última vez que llovió probablemente les cueste responder a esta pregunta porque este mes de febrero que termina mañana ha sido extremadamente seco y caluroso para lo que suele ser habitual en esta época del año veintisiete grados estuvieron ayer de máxima en San Sebastián por ejemplo veinticuatro en Santander veintiuno en Teruel veinte en Soria ya tenemos aquí las consecuencias la primera que han llegado antes las alergias los árboles están cargados de polen porque no llueve y la segunda el ambiente está tan seco que según el Ministerio de transición ecológica se ha disparado la contaminación por encima de los niveles recomendados en al menos veintiséis ciudades españolas medio país algunas como Madrid Barcelona Murcia o Valladolid ya han activado sus protocolos que implican limitar la velocidad de los coches o su acceso a determinadas zonas de la capital pero otras ciudades ni siquiera tienen un plan para actuar en estos casos no es un caso no es un problema menor un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que en el año dos mil diecisiete treinta y un mil personas murieron en España por causas asociadas relacionadas con la contaminación atmosférica Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 01:39 buenos días es tan excepcional este tiempo Jordi

Voz 0978 01:43 bastante en no es que no haya pasado nunca entendimos que irnos a finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado para encontrar un invierno con tanto anticiclón porque esta es la clave se han encadenado dos anticiclones potentes e cada uno está durando unos treinta cuarenta días sólo una pequeña interrupción durante el mes de enero con algunas nevadas y lluvias pero la verdad es que esta situación muy habitual no es iraquí estas derivadas

Voz 1727 02:08 que cuánto más vamos a estar sin lluvia

Voz 0978 02:10 de paciencia se ve el final del túnel pero tampoco es o será una panacea porque es muy probable que a mediados de la semana que viene sí que tengamos una interrupción con lluvias y nuevas nevadas en puntos de montaña para volver más tarde el anticiclón estas condiciones tan adversas que favorece la inversión térmica como mínimo hasta el lunes de la semana que viene se van a mantener con temperaturas altas durante las tardes y sobre todo con esta atmósfera estancada que no permite que se dispersen los con

Voz 1727 02:35 dominantes hasta las ocho Jordi adiós hace bien el miércoles veintisiete de febrero y en el juicio del proceso llegan los que están obligados a decir la verdad porque no tienen derecho a la defensa porque de nada Se les acusa son los testigos entre ellos quiénes estaban al mando de España cuando ocurrió la ruptura separatista Rajoy y Sáez de Santamaría y Cristóbal Montoro y también uno de los muchos mediadores entre el Gobierno central y la Generalitat Iñigo Urkullu ayer Jordi Kuchar presidente de Omnium insistió en su papel de activista no de político vinculado al Guber y reiteró que nunca apeló a la violencia que nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con los restado hoy Carmen Forcadell expresidenta del Parlament que admitió que tramitó hasta once iniciativas independentistas a pesar de las advertencias del constitucional

Voz 2 03:30 el Tribunal Constitucional en los estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor

Voz 1727 03:41 definió Forcadell su papel casi como si fuera un mero guardia de tráfico parlamentario y se descolocó cuando la Fiscalía le pregunto si en ese caso admitiría tramitar una resolución favorable a la trata de blancas Pedro Sánchez estudia poner a Carmen Calvo de número dos por Madrid el puesto reservado a la persona de máxima confianza del aspirante a presidente en las últimas elecciones fue para Margarita Robles la ministra de Hacienda ya ha reconocido su interés por Sevilla

Voz 3 04:07 he manifestado me enteré indisposición nada por supuesto e ir por mi circunscripción por Sevilla y poder formar parte de los compañeros y compañeras tocó pondremos la alta

Voz 1727 04:18 ella en Reino Unido por primera vez desde que comenzó la negociación del Brexit May deja la puerta abierta a la prórroga la decisión la tomará ellas en el Parlamento

Voz 4 04:28 así esta casa rechaza el acuerdo con la Unión Europea y rechaza irse el veintinueve de marzo sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo para saber si el Parlamento quiere una prórroga corta ilimitada al artículo cincuenta si la acepta tendrá que acordar con Europa esa prórroga y presentar la legislación necesaria para cambiar la fecha de salida Shane si es

Voz 1727 04:47 yo hoy se van a ver por segunda vez Kim Jon Un y Donald Trump

Voz 5 04:50 la edil pero hecho muy buen que nucleares

Voz 1727 04:54 esta vez el encuentro es en Vietnam en los deportes Alberdi Solari sorprenden en sus convocatorias para el clásico de esta noche

Voz 1161 05:06 Valverde por la inclusión de decirle ni Arthur ambos en la recta final de sus recuperaciones apuntaban al clásico liguero del sábado y no el de esta noche viajan diecinueve futbolistas el técnico tendrá que descartar a uno de los porteros porque también viajará Iñaki Peña se quedan fuera los fichajes invernales voten Murillo y en la de Solari Cisco no estarán en el banquillo lo deja fuera de la convocatoria junto Vallejo Brahim Mariano y el lesionado Llorente a las nueve de la noche en el Bernabéu vuelta de semifinales de la Copa del Rey con empate a uno en la ida

