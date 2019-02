Escucha las noticias de las 08:00 (27/02/2019)

dormido en extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que como ustedes saben ha aprobado el Senado nunca hemos querido llegar a esta situación ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad no se trata de suspender la autonomía sino de devolverla a la ley y a la concordia

con la aplicación del ciento cincuenta y cinco terminaban el veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete dos meses muy convulsos varios años en los que se fraguó el pluses y hoy empiezan a desfilar por el Tribunal Supremo los políticos del Gobierno central que estaban al mando de España cuando todo eso ocurrió Mariano Rajoy presidente del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta y Cristóbal Montoro ministro de Hacienda declararán a partir de hoy como testigos también lo hará Íñigo Urkullu el lehendakari uno de los muchos mediadores que utilizaron el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña hay mucha expectación nadie tiene más información sobre lo ocurrido entonces que quienes conocían todos los resortes del Estado quiénes pusieron en marcha a la operación diálogo entre Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras Cristóbal Montoro que llegó a decir en una entrevista en el mundo el dieciséis de abril del dieciocho yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del uno de octubre ni la manutención de Puigdemont pero sé que no fue con dinero público lo mantendrá hoy porque uno de los delitos que se juzgan es precisamente el de malversación de caudales públicos no fue un tiempo fácil para nadie tampoco para el Gobierno de España que contó sin embargo con el apoyo de la mayoría del Congreso para afrontar el trance final bueno