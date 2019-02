Las noticias de Canarias, 09:03 (27/02/2019)

los ochenta y ocho ayuntamientos canarios y los siete cabildos insulares ya tienen en sus manos el nuevo decreto del alquiler vacacional que se adapta a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en diciembre de dos mil dieciocho y a enero de dos mil diecinueve una norma con la que no quieren demonizar esta práctica pero sí regular la la presidenta de la asociación canaria en defensa de la alquiler vacacional Doris Borrego ha señalado que lo estudiarán con la esperanza de que esta regulación no sea restrictiva

esperamos que este borrador por fin esté basado en la libertad y no en la prohibición y en todo caso si se llegara a una prohibición tendría que ser muy justificada fundamentada porque ya repito tiene que ser basado en la libertad de cada propietario

