Escucha las noticias de las 11:00 (27/02/2019)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:06 en la actualidad de la mañana resumida con Antonio Martín buenos días buenos días

Voz 1762 00:10 días Toni declaran ya los testigos en el juicio del proceso independentista ha empezado Joan Tardà el diputado de Esquerra ha negado que hubiera violencia por ejemplo frente a la Conselleria de Economía es turno desde hace diez minutos para Artur Mas volvemos al Supremo Alberto Pozas bueno

Voz 0055 00:22 días buenos días ya en dos mil doce el Gobierno recién estrenado de Mariano Rajoy se sentó a la mesa con el de Artur Mas con ellos y con el PSOE emergieron ha explicado más fallaron

Voz 3 00:32 ese grupo llegó en algún momento alguna conclusión concreta no a la conclusión de que no pudo haber acuerdo

Voz 0055 00:39 también es una conclusiones sigue declarando ahora a Artur Mas explicando su salida del Gubern cuando su nombre dice no generó consenso entre las fuerzas independentistas antes lo ha hecho Joan Tardà el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso ha explicado que no hubo violencia al veinte de septiembre en las calles de Barcelona intentado criticar el carácter político que dice tiene este juicio el presidente del tribunal Manuel Marchena la cortó muy claro y le ha dicho no existe la figura del testigo opinadores

Voz 1762 01:03 de este juicio acaba de hablar también Quim Torra la sesión de control al Gubern el Parlament de Cataluña

Voz 3 01:08 al grupo

Voz 0980 01:11 this los grupos que no ha vencido a ninguna sesión del juicio están juzgando a la presidenta del Parlament compañeros vuestros nos tendría que caer la cara de vergüenza por no estar allí por no dar apoyo vuestros compañeros ostras con más cosas

Voz 1762 01:24 la Audiencia Nacional acaba de decidir dejar en libertad al ex presidente del Barcelona Sandro Rosell que llevaba casi dos años en prisión provisional informa Miguel Ángel Campos

Voz 4 01:33 el considera que el objetivo primordial de la prisión provisional no es asegurar la presencia de los acusados en el juicio oral para que les declaración ya ha quedado cumplido también está cerca de cumplirse el límite máximo de veintiún meses de prisión provisional ya está en la cárcel desde mayo de dos mil diecisiete Además según fuentes jurídicas con el embargo de todos los bienes y la prohibición de salir del territorio nacional queda reforzado la ausencia de riesgos de fuga volverá hoy cuando termina la sesión a la cárcel de Soto del Real desde donde quedará en libertad queriendo comparecer ante la Justicia el primero y tercer lunes de cada mes

Voz 1762 02:09 gracias Miguel Ángel los distintos grupos parlamentarios responden en el Congreso después de la intervención esta mañana de Pedro Sánchez Pablo Casado ha acusado a Sánchez de usar como escudos a sus ministros hilar reprochado su actitud en Cataluña desde el Congreso informa Adrián Prado

Voz 0019 02:22 el líder del PP está convencido de que los españoles aplicará un correctivo a Sánchez por su política de cesión y venta de la soberanía acusado al presidente del Gobierno el caballo de Troya del independentismo y una vez más ha dicho que miente

Voz 5 02:32 el decía que no le preocupaba los políticos que no sabían hablar sino aquellos que no sabían de lo que hablar de problemas cruceros saber viaja

Voz 0019 02:44 sobre el Brexit la reprochado que el Gobierno presentó un decreto en el tiempo de descuento sin informar al resto de partidos le ha pedido coherencia y ejemplaridad para hablar de la transparencia de sus ministros irá acusado dejar a España sin relevancia internacional pues