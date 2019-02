Las noticias de Castilla y León, 11:02 (27/02/2019)

Voz 2

00:25

las consecuencias que tiene el no haber actividad cinegética de caza conlleva pues el empaste cimiento conlleva la superpoblación de la forma salvaje que ponen en peligro ya lo ha dicho Alfonso Samaniego no es solo pues una actividad tradicional cultural económica de empleo y fijación de población fundamentalmente es que pone en peligro otros elementos como la seguridad en nuestras vías de circulación como es la propia sanidad animal la salida de la cabaña ganadera de la que tanto eh disfrutamos en Castilla y León por otros intereses muy relevantes que tenemos que proteger y consolidación proteger durante bastante tiempo de suspensión de esta actividad algo que hacía León no se puede permitir