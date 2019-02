Las noticias de Asturias, 11:02 (27/02/2019)

Voz 1657

00:06

están reunidos desde las once de la mañana a los comités de seguimiento y valoración del protocolo de la calidad del aire en Asturias para examinar la evolución de los índices de contaminación el efecto de las medidas en vigor desde el pasado domingo hoy vuelve a ser la zona del Matadero en Avilés la que presenta los peores valores por acumulación de partículas en suspensión Sí Se aprecia mejoría del lector no del Palacio de los Deportes de Oviedo en Gijón la calidad del aire vuelve a ser buena en el área de hermanos suele haber oso también en Santa Bárbara en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón debería comenzar a esta hora el juicio en el que un hombre de cincuenta y cinco años se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía por abusar de una mujer cuando ésta se encontraba inconsciente el Ministerio fiscal sitúa los hechos en el mes de mayo del año dos mil diecisiete cuando acusado y víctima compartieron una noche de copas en varios pubs de Oviedo que se prolongó hasta el mediodía del domingo la fiscalía sostiene que debido al alcohol combinado con el consumo de drogas la mujer aturdida accedió a acompañar al hombre en su domicilio donde perdió definitivamente el conocimiento algo que aprovechó acusado para mantener relaciones sexuales completas con ella la mujer que no pudo recordar lo ocurrido constató los abusos después en una exploración médica en el Hospital de Cabueñes además el viceconsejero de Medio Ambiente del Principado Benigno Fernández Fano ha citado para dentro de una hora a los representantes de los sindicatos agrarios asturianos para ponerles al corriente de la creación de la comisión de Vara corazón de Daños Se trata del órgano con el que el Gobierno asturiano pretende mejorar y agilizar el sistema de pago de compensaciones por las pérdidas que sufrirán agricultores y ganaderos población de especies de animales salvajes en Tapia de Casariego en Gijón yen tiene hoja allí viven los asturianos más implicados con el compostaje doméstico el Consorcio Cogersa les entregó ayer a tres vecinos de estas localidades los premios a los mejores compostadora es por ser los que mejores resultados han obtenido con una técnica que implica separa residuos tratar los restos orgánicos para fabricar una mezcla reutilizable en horticultura nueva jornada de cielos despejados en Asturias temperaturas que llegan ya a los quince grados en la costa oriental es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el informe