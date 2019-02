Voz 0177

00:19

bueno yo creo que el número dos tiene que ser lo que necesite el número uno no oí a más en eso deberá que que es importante que haya una una sintonía y colaboración total entre número do dos sigue que es la persona que elige la persona que encabece la candidatura yo creo que que Isabel Díaz Ayuso obviamente se ha optado por ahí es porque se siente en sintonía con con él se siente en complicidad con el David desde luego fui amigos hace años en qué es lo que tiene una faceta de trabajo el Ayuntamiento que esa sea absolutamente irreprochable no yo creo que ha sido ha conseguido grandes mayorías para el Partido Popular llevará que le deseo toda la suerte del mundo