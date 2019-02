Escucha las noticias de las 13:00 (27/02/2019)

Canarias la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría declara como testigo a ahora en el juicio del proceso independentista ha explicado que se reunió varias veces con Oriol Junquera pero le dijo que no quería hablar del referéndum está argumentando de hecho que no existió ninguna operación diálogo vamos al Supremo Alberto Pozas buenas tardes

buenas tardes la llamada operación diálogo no incluyó a las autoridades catalanas o a partido soberanista se reunió tres veces como vicepresidenta con Oriol Junqueras se negó a hablar dice sobre un posible referéndum negociado

es ni vamos a negociar ningún asunto relativo al después de esa reunión no hubo ninguna más quizá algún encuentro institucional pero en el que nunca llegamos a hablar de temas

la ex vicepresidenta acaba de defender la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco sobre el estado de excepción o de sitio era más efectivo dice para solucionar esta situación declara en estos momentos le pregunta el fiscal Javier Zaragoza lo escuchamos en directo

se lo dijimos abiertamente es que de los innumerables comparecencias que tuvimos los miembros del Gobierno públicamente exigimos una y otra vez que no siguieran por ahí que era contrario a la Constitución que Frassoni

directo del Supremo recuerden que pueden seguir el juicio en Cadena Ser punto com vamos a Sevilla la Mesa del Parlamento de Andalucía acaba de denegar la petición de Vox para que se les entregarán los nombres de los trabajadores destinados a trabajar contra la violencia machista todos los partidos han votado en contra menos la formación de extrema derecha informa Mari Cruz Barroso la solicitud no así

por qué no pone la excusa de que minuta de que lo han puesto con nombre apellido y bueno no pasa nada reformular la pregunta reformular la solicitud de información pues mire usted nosotros queremos saber quién en esos cargo quién ostenta esa responsabilidad de queremos saber si está suficientemente preparado

todos los grupos políticos menos Vox habían expresado su rechazo a la petición del diputado Francisco Serrano que exigía nombres y apellidos de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género porque a su juicio hay profesionales no cualificados e ideologizada

buenas tardes España tiene un crecimiento robusto pero no ha superado sus problemas la Comisión mantiene que es necesario seguir insistiendo aunque eso sí también añade que no hay ninguna relación con la situación política escuchamos al vicepresidente Dombrovskis

estando frente a un problema de desequilibrios macroeconómicos dice el comisario que los Cintra básicamente en el elevado paro yen la deuda muy grande aunque eso sí insiste el comisario que las elecciones son normales en todos los países de la Unión y con esto ha añadido no tengo ningún comentario

la otra advertencia hasta de Unicef ha presentado datos de la llegada de menores no acompañados a España el pasado año más de seis mil y la agencia de la ONU para el infancia pone de manifiesto las deficiencias en la gestión que hace en nuestro país de esas llegadas con centros saturados o con poco personal que por ejemplo hable sus lenguas para poder atender los Nicolás fallos en la determinación de la edad falta de respeto el interés superior del niño centro saturados y aumento de la estigmatización de estos menores migrantes que llegan solos a la frontera sur española son algunas de las conclusiones del informe de UNICEF que demanda al Estado un mecanismo nacional de derivación entre las comunidades un registro único que hoy estima en trece mil los menores tutelados en nuestro país en Ceuta Melilla la situación es de riesgo según Sara Collantes coautora del informe

Unicef exige al Gobierno y a los partidos políticos que antes de proponer planes de retorno de estos niños se garantice que él la mejor opción para cada uno de ellos y hace media hora en Vietnam parece el sonido del saludo entre Donald Trump y quinto núm aunque espera que sea un encuentro exitosos han reunido unos minutos no es momento para la cena entre ambas delegaciones en Hanoi información del deporte Sonia Lus buenas tardes

qué tal Sonia muy buenas tardes el Real Madrid concentrado ya aquí en la deportiva de Valdebebas veinte futbolistas no están ni Isco ni Bryant ni tampoco Mariano Vallejo o Luca Zidane hay que destacar que en principio salvo sorpresa jugarán arriba Vinicius Benzema y Lucas Vázquez la única duda es saber quién va a ser el lateral zurdo entre Marcelo y Quirón apostamos por Marcelo recuerden en la portería jugará el costarricense Keylor Navas

qué tal muy buenas el Barça está ya en Madrid concentrado en su hotel habitual han viajado diecinueve futbolistas con tres porteros en la convocatoria por Sicilia en que recibió el alta ayer no puede jugar el portero holandés ya Artur recuperado son las novedades en la lista donde no están Boateng murillos espera mejor once del Barça esta noche Sergi Roberto apunta a titular en el centro del campo Eden Belén completará el tridente con Luis Suárez Llull Leo Messi que llega extra motivado al Bernabéu