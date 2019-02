Escucha las noticias de las 14:00 (27/02/2019)

Voz 0055

01:09

sí José Antonio si el ex president Artur Mas decía hace unas horas que el Gobierno de Mariano Rajoy no se quiso sentar a negociar con ellos Soraya Sáez de Santamaría acaba de puntualizar no había nada de lo que habla la conocida como operación diálogo no incluyó a la Generalitat de Cataluña partidos soberanistas ni al referéndum del uno de octubre para la ex vicepresidenta hubo violencia en Cataluña el veinte de septiembre el uno de octubre lo voy a través de la televisión y el guber donde Carles Puigdemont ha dicho siguió adelante a pesar de las advertencias judiciales e institucionales los abogados de las defensas se enzarzan ahora mismo con la ex vicepresidenta lo escuchamos