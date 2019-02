Escucha las noticias de las 18:00 (27/02/2019)

Voz 0313

00:07

Mariano Rajoy ha terminado ya su declaración como testigo en el Tribunal Supremo el octavo día del juicio del proceso ha asegurado entre otras cosas el Gobierno el suyo no iba a aceptar nunca un referéndum no hubo conversaciones para ello ha dicho el ex presidente que ha insistido yo no negocio ha dicho ni la soberanía ni tampoco a la unidad nacional vamos a resumir lo quedado así esa declaración de hora y cuarenta minutos a recordar en qué punto nos encontramos ahora Alberto Pozas buenas