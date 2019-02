aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español en el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset en recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias o sea es nos comen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 7

01:46

hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero