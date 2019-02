Las noticias de Castilla y León, 18:03 (27/02/2019)

por ello asegura que no hay informes objetivos que demuestren que perjudica a los alumnos trimestres tan largos como el actual in cambio recuerda que lo que sí que perjudica es la jornada continua que es el horario de casi todos los centros escolares en Castilla y León Fernando Rey

Voz 2

00:21

bueno como sabes el tema el calendario está sujeta a un análisis el Consejo Escolar los expertos pues expertos calendario escolar lo único que no dicen es que la la única certeza es que el mejor que vender escolar es el horario partido eso nos dicen es mejor en relación a la atención al escolar pero que no hay ninguna evidencia que que permita concluir que unos trimestres más largos que otros ten tienen repercusión alguna sobre sobre el rendimiento escolar sobre la la satisfacción de los alumnos no