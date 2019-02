Escucha las noticias de las 19:00 (27/02/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 continúa a esta hora en el Tribunal Supremo la declaración de los testigos en el juicio del proceso empezábamos a primera hora con el ex presidente Rajoy acaba de terminar el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro así que regresamos al Tribunal Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes en una cosa en la que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado que representaba su ministerio

Voz 0055 00:25 han sido capaces de cuantificar exactamente la malversación Cristóbal Montoro se ha limitado asegura que comprometer dinero público sin gastarlo también es delito ya glosar todo lo que llevó ante la Fiscalía

Voz 0447 00:34 pero son denuncias relativas a actividades como se decía de diploma son denuncias de en relación con publicidad institucional son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del uno de octubre son denuncia de este tipo

Voz 0055 00:51 ha terminado Cristóbal Montoro declara desde hace unos minutos una mujer que estuvo imputada en su momento no causa la entonces coordinadora general del PDK Marta Pascal en estos momentos las defensas empiezan a preguntarle hablamos antes del expresó

Voz 0313 01:04 entre el Gobierno pues vamos a resumirles en un minuto y cuarenta segundos una hora y cuarenta minutos de degradación de Rajoy hallaba

Voz 1487 01:11 todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional

Voz 2 01:22 tengo que preguntarle forzosamente con la avenida el Tribunal si usted se ha comunicado con alguno de los testigos que han depuesto esta mañana en este tribunal o ha seguido el desarrollo de este juicio esta mañana para hacer la afirmación que acaba de hacer refiriéndose al contenido de una testifical de esta mañana bueno yo leo los periódicos si no puedo leer periódicos lógica es leve junto el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto es leve sólo le pregunto esto pues mire ante la entiendo ha sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido e intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar imperio Rajoy pero pero mucha gente pero cabe también el señor eso quedémonos con lo sustancial todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto y además lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año dos mil dos

Voz 3 02:23 entonces porque usted dijo a que no coste no costó ni un céntimo al erario público en sede parlamentaria yo no entiendo Si una cosa y la contraria pueden ser

Voz 4 02:31 bueno pues entiende mantiene supongo que en sede parlamentaria no recuerdo exactamente cuándo fue la intervención pero

Voz 2 02:37 así dice usted que lo he dicho lo he dicho fíjese si se hubiese actuado cumpliendo la ley sino se pretendiera violentar la no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen sonido del tendrán yo lo lamento muchísimo todos estas imágenes como todos ustedes pueden entender no me gustan pero no me gustan ni estas ni otras

Voz 1454 03:02 las noticias de este miércoles Ester Bazán vamos a empezar por el fútbol a dos horas del Madrid Barça de Copa buscamos en la última hora de ambos equipos con la ayuda de Iván Álvarez buenas tardes

Voz 5 03:10 hola buenas tardes a las nueve de la noche arranca el clásico en menos de cuarenta minutos desde las ocho menos veinte toda la previa en Carrusel deportivo con Dani Garrido Antonio Romero Lluís Flaquer y el equipo habitual de la Cadena SER nos vamos hasta el Santiago Bernabéu última hora del Madrid Javier Herráez hola

Voz 6 03:24 hola qué tal iba muy buenas tardes el Real Madrid que hasta ahora ultima su partido Solari la última charla y el once inicial que va a jugar frente al Barcelona dos dudas Marcelo o reggae Don con más opciones para el brasileño en punta Lucas Vázquez o Bale también más opciones para Lucas Vázquez

Voz 5 03:41 gracias Javi donde situamos a la expedición del Barça Adriá Albets buenos

Voz 0017 03:45 qué tal buenas tardes los jugadores del Barça están todavía en su hotel de concentración a punto de montarse ya en el autobús que les va a llevar al Bernabéu Valverde les ha comunicado ya el once de esta noche que sigue presentando sobretodo dos dudas quién va a acompañar a Busquets ya Rakitic en el centro del campo Sergi Roberto apunta a titular y Arturo Vidal al banquillo y quién será el portero Özil ese es el portero de la Copa lleva un mes sin jugar por lesión pero ha recibido el alta y quiere jugar veremos si Valverde apuesta por el holandés

Voz 1510 04:11 elige a Ter Stegen Messi Suárez tiemble en principio formarán el trío

Voz 0017 04:15 gente ofensivo del Barça que busca su sexta final de Copa consecutiva

Voz 5 04:18 Eva gracias Adriana Sánchez Martínez dirigirá el partido de Burgos Bengoetxea estará en el bar a las nueve Real Madrid Barcelona tras el empate a uno de la ida buscarán el Santiago Bernabéu el billete para la final de la Copa del Rey

Voz 1454 04:29 en Estados Unidos declara ante el Congreso el que fuera abogado de Tram condenado a tres años de prisión ha asegurado que el presidente conocía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con el fundador de Wikileaks corresponsal Marta del Vado adelante

Voz 1510 04:40 muy buenas tardes Michael Cohen asegura que estaba con Trump en el momento en el que Roger no colaborador de campaña llamó por teléfono al entonces candidato republicano para decirle que Julian Assange iba a publicar correos electrónicos pirateados que perjudicarían a Hillary Clinton en las elecciones de dos mil dieciséis on

Voz 7 05:04 es

Voz 1510 05:06 buena llamado estafador tramposo ha reconocido que pagó a una actriz porno para ocultar la relación que mantuvo con Trump y que amenazó a los colegios donde estudió el presidente para que nunca revelaran sus notas durante estas tres horas que lleva compareciendo Cohen ha asegurado que el presidente y su familia negociaron con Rusia durante la campaña electoral para construir una Trump Tower en Moscú dice que Trump maquillaba sus cuentas para evadir impuestos y que se presentó como candidato porque veía en la campaña una plataforma de marketing para su marca pero que nunca se imaginó que llegaría a sentarse en la Casa Blanca la comparecencia en la Cámara continúa escuchamos en directo a Coaña

Voz 1454 05:47 gracias Marta terminamos con el pronóstico del tiempo se anuncian chubascos para mañana en Galicia aunque serán poco persistentes es la única novedad porque el anticiclón está anclado en la península Se mantienen las altas temperaturas y el frío por la noche y a primera hora de la mañana para mañana la AEMET anuncia un descenso en las temperaturas diurnas en la mitad norte salvo en Galicia y suben en el extremo sur y en Baleares

