Escucha las noticias de las 22:00 (27/02/2019)

Sergio Ramos en el Barça es verdad que algún jugador se ha marchado renqueante pero seguramente más por el cansancio que por un problema físico serio no ha calentado nadie durante el descanso así que en principio van a empezar esta segunda parte los mismos once

a la fuerza tiene que encontrar el gol sin encontrar el gol dar un paso al frente y a mí me ha sorprendido este ritmo lento del Fútbol Club Barcelona con muchos errores que han propiciado oportunidades para un Real Madrid la única pregunta que tengo si este ritmo lento de paciencia que impuesto el Barcelona no obedece a una naviera exacto los errores pero si el el tema el tempo a una cierta estrategia para dar el golpe que es lo que espero en esta segunda mitad

bueno ya es verdad que el Madrid B también mucho el partido a la contra yo creo que ahí hay fases de la que no le importa ceder el balón al Barça porque Vinicius lo tiene Finito el Barça no está defendiendo demasiado bien hemos visto un par de errores de Jordi Alba cuando para arriba a Piqué no anda fino puede confiar roto amenaza cuando el Barça dé el paso al frente no