Escucha las noticias de las 04:00 (28/02/2019)

son las cuatro las tres en Canarias el lehendakari Iñigo Urkullu será el primero en declarar hoy en la segunda jornada eh testigos del juicio del SES en las últimas horas han desfilado ante el Tribunal cargos políticos como Mariano Rajoy o el ex presidente Artur Mas que dijo que el guber activó la vía unilateral porque el Estado no se sentaban negociar os ayer a Soraya Sáenz de Santamaría que al igual que Rajoy dijo que antes que la antes de la consulta ilegal llora avisaron de que no había nada de lo que hablar el ex presidente del Gobierno también ha hablado de las cargas policiales del uno de octubre

Voz 1795

00:31

si se hubiese actuado cumpliendo la ley no hubiéramos visto esas imágenes como todos ustedes pueden entender no me gustan pero no me gustan ni estas ni otras por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes