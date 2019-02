Escucha las noticias de las 05:00 (28/02/2019)

hay daba buenos días buenos días el Tribunal Supremo volverá a ser hoy uno de los epicentros de la actualidad política y judicial con la segunda jornada de testigos del juicio del presente Iñigo Urkullu abrirá la ronda de testigos de hoy entre los que también estará el ex ministro Zoido este miércoles hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santamaría al ex presidente Artur Mas o a Mariano Rajoy que ha insistido en que las cargas policiales se produjeron porque se quebrantó la ley y justifica de la aplicación de ciento cincuenta y cinco

la dirección de ciudadanos justifica el fichaje de Silvia Clemente porque cree que con ella de candidata a la Junta podrán arrancar votos al PP y conseguir más apoyos en las urnas en el ámbito rural el entorno de Rivera dice estar tranquilo ante la posibilidad de que Clemente pudiera verse envuelta en asuntos judiciales en la cúpula de ciudadanos varios miembros creen que Francisco Igea que ha echado el pulso al aparato perderá las primarias en la candidatura de Igea opinan que aunque no haya presiones directas los militantes si se guiarán por el apoyo de la dirección a la otra candidata Clemente que el lunes proclamó la transparencia hará una campaña evitando a la prensa porque asegura que no quiere sufrir ataques

para Ana Julia Quezada la Fiscalía no pide tres años de cárcel sino prisión permanente revisable el presidente de la Conferencia Episcopal Española después de asegurar que lloró con testimonios de víctimas de abusos sexuales a manos de curas ahora dice que no no se van a investigar los casos de pederastia de religiosos en nuestro país porque no puede aunque en otros lugares como Alemania o Irlanda si fue posible Adela Molina