seguiré Helen bienal es una ciudad muy amable muy pase hable ha tenido épocas pasadas mucho destrozó urbanístico no se ha respetado las cosas que quedaban de de tiempo atrás

no por poner bien defecto que tenemos playas

el cielo no está tan limpio en Madrid como en la Soria de Alfonso o en Zaragoza de José

no hay nada de contaminación por gérmenes el pie

menudo es el cierzo gracias Jose y me estaba acordando esta mañana en que decimos que Madrid y Barcelona son las ciudades con mayor calidad de vida porque el indicador uno de ellos es el nivel de renta de aquello que dijo Bob Kennedy que el PIB mide todo menos aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida pues eso siete menos diez seis menos diez en Canarias

qué tal buenos días el tiempo sigue igual en Madrid con pocas nubes mucho sol frío por la mañana hay temperaturas por encima de los veinte grados en las horas centrales del día en la capital por tercer día consecutivo Se mantiene activado el escenario uno del protocolo anticontaminación se limita la velocidad a setenta por hora en las entradas y salidas de Madrid ya conocemos los primeros nombres que van a concurrir en las listas de la plataforma de Carmena y Errejón de Madrid a las elecciones del veintiséis de mayo la alcaldesa rompe con la lista cremallera que habrá tres mujeres en los tres primeros puestos un número dos será su teniente de alcalde Marta Higueras y Rita Maestre irá del tres de la candidatura de la capital herreña on por su parte ha colocado como su segunda a la diputada regional y portavoz de Podemos en la Asamblea Clara Serra está por ver aún si su hermana también diputada en el Parlamento madrileño Isabel Serra será la cabeza de lista de la formación morada en Podemos anda muy molestos con el PSOE de Ángel Gabilondo les acusan de hacer un pacto oculto con el PP para evitar las comparecencias de Pablo Casado de la exministra Carmen Montón en la comisión del caso Máster en la Asamblea los socialistas se han abstenido y los populares han votado en contra aunque el PSOE se apoyado en la comparecencia de Cifuentes que será el próximo seis de marzo los socialistas niegan que haya ningún pacto escuchamos Eduardo Rubio de Podemos que Juan José Moreno del PSOE en La Ventana de Madrid

en absoluto en este berrinche que parece que tiene Podemos porque no salen las cosas como exactamente yo quieren

pues no ha habido pacto alguno

es de Solari no acertaron en ninguna de sus ocasiones de gol y un cero tres les deja sin final de Copa los tantos llegaron en el segundo tiempo dos los marcó Luis Suárez uno de ellos de penalti el otro fue en propia puerta de Varane Olea

se lo venimos contando Podemos renuncia a su ley de residencias estaba previsto que el próximo lunes la formación presentará el dictamen que fuera votada en pleno antes de que termine esta legislatura pero el resto de grupos incluido el PSOE no piensa permitir que la norma marque un mínimo de personal por cada determinado número de mayores las ratios una de las claves de la ley dicen en Podemos que si no se puede garantizar por ley un mínimo de personal la norma no tiene sentido Raúl Camargo