Escucha las noticias de las 07:00 (28/02/2019)

no hubo el lehendakari jugó a todas luces un papel de mediador en esas semanas críticas en esos días críticos pero Rajoy en su declaración de ayer le costaba responden a la pregunta concreta de un abogado sobre si Urkullu medio tuvo como ligar la precisar el presidente del tribunal Manuel Marchena han sido muchos los que han querido intermediar en los que han intermediar hablar preguntar pero pero muy heavy pero debe cambiar esos también al señor Urkullu Rajoy no lo de violencia en su declaración sino de acoso Sáenz de Santamaría en cambio

en Estados Unidos los bares de Washington se han llenado en las últimas horas y no precisamente para seguir un partido todos partido de fútbol todos ellos han promocionado y retransmitido en directo la comparecencia de Michael Cohen el ex abogado Donald Trump ha durado más de siete horas ya ha dejado perlas como esta

Voz 1

03:17

en diciendo que se avergüenza de haber dado la cara por un racista timador y tramposo aunque éste es mes antes pero que no me suena en el coche no me rompan cuando tengo que gastar la avenida que cruzaba cada día con mi hijo es Patricia Ramírez la madre de Gabriel el niño asesinado por Ana Julia Quezada han dado una rueda de prensa durísima coincidiendo con el primer aniversario de la desaparición del menor Roussel el ex presidente del Barça ya está en libertad con cargos y con medidas cautelares