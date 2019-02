Voz 1 00:00 soy del norte de Gales el Brexit sería un desastre para los británicos que viven en España pero también para los británicos que viven en todos los países iba a los europeos que están viviendo en Reino Unido también yo este año he cogido sabático yo Icomos no tengo niños tengo más flexibilidad para poder viajar ir este año llevo cinco semanas enteras tiene dónde es estando en el Parlamento porque me precisa tan importantes como una lucha de Mi vida luchan contra esto no tiene forma coste pensionistas que sí son muchos los que no se está de la gente en general es que los pensionistas son un veinticinco por ciento de los británicos en España que los temas están trabajando creando familias llevando entre esas y todo lo demás tenemos problema con las medias aquí que siempre sacan fotos de de gente que están en los típicos para británico que son de los turistas

Voz 2 01:11 que no hay gente que que viven ahí de momento atenciones si yo trabajo en eso sí si no tuviera tiempo cien dedicado a la campaña y ha

Voz 1275 01:35 qué tal buenos días el buen tiempo ya tiene fecha de caducidad el martes de la semana que viene comienzan a llegar cambios hasta entonces más sol y temperaturas que van a seguir superando los veinte grados por la tarde como hoy Errejón abre otra vía de agua con Podemos Clara Serra actual portavoz de la formación morada en la Asamblea será su número dos en la candidatura además madrid a la Comunidad es el único nombre de su lista que se conoce hasta el momento además del del número siete que ocupará el diputado de Equo Alejandro Sánchez Errejón abre el camino para que haya más diputados que ahora mismo se sientan en los bancos morados del Parlamento madrileño se sumen a su proyecto aunque aún se desconoce si lo sabrá cuáles son sus nombres por su parte Carmena rompe con la lista cremallera haya elegido a dos mujeres para en los principales puestos de su lista Marta Higueras será la número dos Rita Maestre la número tres Isabel Díaz Ayuso se Columbia lo grande la candidata del PP a la comunidad compara la petición de cárcel para Cifuentes por el

Voz 6 02:35 es un master con la situación procesal de la asesina de niño Gabriel

Voz 7 02:39 que me sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pida tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada

Voz 1275 02:49 que no entiende nada Díaz Ayuso porque no es así quién pide tres años de cárcel para Ana Julia Quezada es su abogado porque la fiscalía lo que ha solicitado para esta mujer es la prisión permanente revisable Cifuentes será la única compareciente en la última sesión de la Comisión del caso Máster en la Asamblea el seis de marzo el PSOE de Ángel Gabilondo ha permitido con su abstención que de nuevo la comparecencia de Casado no salga adelante tampoco se citará a la ex ministra socialista Carmen Montón Podemos acusa al Partido Socialista de hacer un pacto oculto con el PP que el PSOE niega Eduardo Robinho Podemos Juan José Moreno PSOE Nasser

Voz 0907 03:22 es tan llamativo ver a al PSOE de Ángel Gabilondo que ha sido ministro educación que ha sido y en fin y rector de una universidad pública hay que habla tanto de universidad pública tomara esta decisión que solamente nos lo explicamos porque Abi un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que les hace tragarse este sapo que tiene un bien superior que es proteger al señor Sanz

Voz 1275 03:44 hemos porque no salen las cosas como exactamente ellos quieren que

Voz 8 03:47 para

Voz 1275 03:48 pues no ha habido pacto alguno es jueves veintiocho de febrero otro clásico perdido en el Bernabéu el Real Madrid Se retira de la Copa del Rey lo contamos en titulares

Voz 1275 04:05 cero tres deja los de Solari sin final Deco

Voz 0159 04:08 que no acertaron en ninguna de sus ocasiones de gol los tantos llegaron en el segundo tiempo dos los marcó Luis Suárez uno de ellos de penalti y el otro fue en propia puerta de Varane

Voz 1275 04:16 el marianista Manuel Briñas ex jefe de la cantera del Atlético de Madrid abusó de niños durante treinta años en dos colegios de la capital El País ha recogido testimonios de sus víctimas que aseguran que las agresiones se produjeron en los traslados son los campeones

Voz 0159 04:28 detenido en Alcorcón un hombre acusado de bloquear cerraduras para luego ofrecer su trabajo como cerrajero se le imputan al menos veinticinco acciones en locales comerciales y en centro

Voz 1275 04:36 es educativo y la Complutense estrena hoy su nuevo centro de donación de cuerpo será uno de los más modernos de Europa la inauguración llega cinco años después del escándalo de los más de doscientos cadáveres hacinados sin control que fue destapado en la Facultad de Medicina

Voz 1275 05:17 sigue activado por tercer día consecutivo el escenario uno del protocolo anticontaminación en la capital se limita la velocidad a setenta por hora en los accesos salida de madre dice vamos a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 11 05:28 buenos días a esta hora continuamos pendientes de un vehículo averiado lados en San Fernando de Henares que genera cinco kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña a las retenciones habituales además en todas las entradas a la capital y en los tramos habituales también de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta destacar dificultades de salida por la A cuatro en San Cristóbal de los Ángeles en ambos sentidos en lados en Canillejas y Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid las seis a la altura de la vaca hijas de rápido

Voz 1275 05:58 tráfico en la capital a cazar buenos días buenas días de no

Voz 12 06:01 Cobo Laura en la parte más complicada la vamos a encontrar la van a encontrar en la M30 de sur a norte por todo el Este también en las entradas que ahora en ido en aumento por la M once a su paso por Arturo Soria o la salida por Avenida de América hacia la A2 del interior destacar también el Paseo de la Castellana su paso por Emilio Castelar sentido norte

Voz 1275 09:37 el Ayuntamiento de Madrid cerró dos mil dieciocho con un superávit de mil setenta y dos millones de euros la deuda se redujo en las arcas municipales en setecientos veinte millones datos definitivos que hasta ahora les avanza la Ser de la liquidación de los presupuestos del año pasado que hoy se aprueba en la junta de gobierno local Carolina Gómez

Voz 0393 09:52 en dos mil dieciocho los ingresos superaron a los gastos en mil setenta y dos millones de euros y esa cifra sitúa a Madrid como la entidad local con mayor superávit de toda España el Ayuntamiento cierra además el ejercicio presupuestario reduciendo la deuda en setecientos veinte millones de euros con una ratio de deuda viva del sesenta por ciento por debajo del setenta y cinco por ciento que contempla la Ley para la sentir Hades locales Carmena cumple con la regla de gasto que pone límites a los presupuestos de las administraciones pero ha gastado lo máximo posible dentro de los márgenes que marcaba el Plan Económico Financiero según el área de Economía el gasto social se ha incrementado en dos mil dieciocho el Ayuntamiento invirtió en educación ciento treinta y un millones de euros un treinta y uno por ciento más que en dos mil diecisiete y un sesenta y seis por ciento más que en dos mil catorce

Voz 1275 10:34 si podemos lo venimos contando renuncia a su ley de residencias estaba previsto que el lunes la formación presentará el dictamen para que fuera votada en pleno antes de que termine esta legislatura pero el resto de grupos incluido el PSOE no piensa permitir que la norma marque un mínimo de personal por cada determinado número de mayores las ratios una de las claves de la ley dicen en Podemos que si no se puede garantizar por ley un mínimo de personal la norma no tiene sentido Raúl Camargo