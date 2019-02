Escucha las noticias de las 08:00 (28/02/2019)

Voz 1727

00:26

yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar en los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero mensaje perdida ver también el señor eso ya eso es lo que le ha preguntado el señor letrado eso eh es exclama el magistrado el presidente de del Tribunal Marchena cuando consigue arrancarle Rajoy el nombre de Íñigo Urkullu como uno de los mediadores en la crisis catalana le costaba Rajoy usar la palabra dada la histeria política electoral que sus compañeros de partido han creado ahora en España con respecto a esa palabra Urkullu para hoy el lehendakari fue una de las muchas personas que intentó te puse de Mon convocara elecciones en vez de declarar la independencia que Rajoy no tuviera por tanto que aplicar el ciento cincuenta y cinco y que cuando todos los puentes estaban rotos aquel otoño hablaron con unos y con otros enseguida les contamos los detalles de esas comparecencias tan esperadas de Rajoy de Sáenz de Santamaría pero si algo quedó claro ayer en ese tribunal si algo está quedando claro en todo el juicio al margen de las consecuencias procesales que eso sólo lo sabe el tribunal es que aquel otoño en los meses precedentes nos enfrentamos todos Gobierno oposición ciudadanía a una situación inédita tan insospechada e inconcebible que se dieron muchos palos de ciego porque era efectivamente inconcebible que unos políticos que representaban al Estado en Cataluña aprobaran unilateralmente leyes de ruptura y organizaran por las bravas un referéndum suspendido por el Constitucional era inconcebible pero ocurrió en la Unión Europea y dos meses después en las elecciones catalanas vimos a una Cataluña rota por la mitad ojalá cuando pase el juicio cuando se hayan celebrado todas las elecciones que tienen que celebrarse podamos poner sobre la mesa lo que todos hemos aprendido Pepa Bueno en la Cadena SER hoy es jueves veintiocho de febrero y ojo porque la cumbre entre Donald Trump King John acaba de terminar antes de lo previsto y sin acuerdo han cancelado el almuerzo que tenían ahora ahí estamos a la espera de las explicaciones que va a dar el presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa allí está nuestro enviado especial Fernando Bayo que sabemos buenos días