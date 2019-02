Escucha las noticias de las 09:00 (28/02/2019)

el ministro del astronauta Pedro Duque en efecto ya está en su escaño se va a subir a la tribuna de oradores para defender la convalidación de este real decreto aprobado el pasado día once en Consejo de Ministros los próximos que apruebe el Gobierno ya deberán ir a la Diputación permanente dado que el próximo martes se disuelven las Cortes Pedro Duque comentaba ayer que le gustaría que se respaldara por unanimidad al objeto de que la ciencia y la investigación cuente con un marco estable que no se ha cambiado en el futuro

pues la Audiencia de Madrid afirma ahora en un auto al que ha cedido la Cadena Ser que no es delito denunciar ante un juez como hizo Granados que Cristina Cifuentes conociera la financiación ilegal del Partido Popular madrileño tampoco es una calumnia y carece de gravedad afirman los tres magistrados sostener que Cifuentes mantenía una relación sentimental con el ex presidente madrileño Ignacio González y que por ello conociera la caja b regional del Partido Popular no es motivo de reproche penal tal afirmación aclaran los magistrados porque Granados realizó estas aseveraciones ante un juez con la finalidad de provocar una investigación

Voz 0858

02:21

en Vietnam Donald Trump ha terminado de forma abrupta la cumbre con Kim Jong-Un Hinault logra consensuar ningún acuerdo con el líder norcoreano sobre la desnuclearización de la península We hacia in a ampara el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de decir que Kill your no estaba preparado para avanzar en desnuclearización en la desnuclearización que les reclamaba la Casa Blanca por cierto que el predecesor de Trump Barack Obama va a visitar Sevilla el dos de abril para participar en la Cumbre Mundial de Turismo el ex presidente tuvo que cancelar su presencia en la capital andaluza hace cuatro años por los atentados de Boston