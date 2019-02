Las noticias de Cantabria, 10:02 (28/02/2019)

el presidente del comité de empresa César Fernández ha destacado el éxito de la manifestación convocada a la que ha asistido toda la plantilla hay muchas de la población del municipio la planta de forja de grandes piezas la principal fuente de ingresos de la comarca del Campo puede cambiar de dueños en los próximos meses pero los trabajadores no consiguen a pesar de que lo han pedido de forma reiterada que la dirección de la compañía les informé de los detalles laborales de la negociación por eso ayer salieron a la calle para reclamar un plan de viabilidad de futuro para la planta plan que exigen también al Gobierno de Cantabria que posee casi el veinticinco por ciento de las acciones de la empresa

Voz 2

00:59

no está dominado buena expansiva que sirve no lo está teniendo tanto como representante de los trabajadores como con el Gobierno de Cantabria que nuestro futuro esté en duda nosotros desde la parte social estamos pidiendo al Gobierno de Cantabria que exija requiera a la dirección decide no torera documentación de esas posibles venda antes de que se ejecuten