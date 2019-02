Las noticias de Aragón, 10:02 (28/02/2019)

Voz 1649

00:06

desde las nueve de la mañana en marcha en Zaragoza el primer Congreso Nacional de Enfermería organizado por el sindicato CSIF in mientras en Alcañiz con la llegada del uno de marzo la UTE que construye el nuevo hospital ha anunciado que reducirá la plantilla esta decisión no afectará a los plazos previstos la constructora justifica esta decisión porque mantener el actual personal durante el tiempo estimado de las obras no les resulta rentable Lorena urbano