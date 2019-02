Las noticias de Canarias, 10:03 (28/02/2019)

Voz 0632

00:21

bueno pues si hay que ir a comprar el serio lo quieren pedir se va lo ha explicado a los medios lo explicado en sede parlamentaria porque igual no hay ningún tipo de de problemas a partir de ahí o alguna denuncia de propia no aclare si podemos pues lo que lo que lo que vamos a intentar es que quede todo lo claro lo antes posible para que no haya ningún tipo de duda hay que todo despejado que es una actuación administrativa que su caso yo creo que permitió servicio público se sigue estando que los trabajadores cobrase el que ahí está funcionando