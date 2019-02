Las noticias de Navarra, 11:03 (28/02/2019)

no hay respuesta de Geroa Bai a Bildu sobre una candidatura conjunta al Congreso para las elecciones generales lo dice esta mañana el portavoz de EH Bildu Adolfo Araitz hizo una vez que fue desestimada la propuesta de de barcos de una candidatura conjunta del cuatripartito

que fueran las cuatro fuerzas la reunión que sabéis que se celebró el pasado lunes eso se descartó pero tampoco por parte de ahí hemos obtenido ninguna respuesta en sentido positivo para conformar una candidatura entre las dos fuerzas políticas respecto de lo destinado tengo que comunicar que todavía no hay ninguna decisión adoptada

me aforados ha realizado todo lo que tenía que realizaría preparado todo lo que tenía que preparar para que se materialice esa transferencia quedan esos momentos a expensas Miralles últimamente de la voluntad de Gobierno del Estado que tiene tiempo también para ello y por lo tanto nosotros creemos que hay en estos momentos excusas políticas

porque cuando contras mejor sonrisa no es Eroski hasta el doce de marzo te ofrecemos una gran selección de productos con la segunda unidad al setenta por ciento de descuento para que ahorre es más como los detergentes líquidos Dix han de cuarenta dosis señalizados la segunda unidad sólo al dos euros con diecisiete Eroski con tiza

para muy a gusto quizá tetrabrik y Casitas y me apetecía agradecerle haber formado parte de mi vida

gracias al profesorado la educación es algo más que aprender materias no extradita descubriste quiere para los de clase me ayudó a éste a ser escatiman centralita

Voz 7

01:51

me dicen estrategia segundo ERE by no eslovaco cogeré