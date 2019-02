la dirección de Podemos en la comunidad no se plantea relevar a Clara Serra como portavoz en la Asamblea a pesar de que será la número dos de la candidatura de Íñigo Errejón por más Madrid Javier Bañuelos buenos días

qué tal buenos días no se plantean dar ese paso entre otras cosas porque quedan sólo tres plenos en la Asamblea de Madrid para finiquitar esta legislatura no aportarán a Clara Serra pero el silencio en Podemos es llamativo de la gestora que dirige la formación morada en Madrid no valoran la decisión de Clara Serra de inscribirse en otro partido político el actual portavoz de Podemos en el parlamento madrileño será la número dos de Rejón y eso supone que rompe de facto con la formación morada igual que harán previsiblemente otros diputados Errejón listas como José Manuel López Mónica García o Eduardo Robinho nada se sabe a estas alturas de Tania Sánchez a quién Errejón precisamente colocó de inicio como número dos cuando se sometió a las primarias de Podemos