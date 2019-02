Escucha las noticias de las 11:00 (28/02/2019)

que veremos a ver si son incentivos o es política fiscal que es algo más amplio no sólo son incentivos entonces eso es lo que tiene que quedar abierto nosotros no creemos que las políticas deben ser de bonificación

más cosas Albert Rivera ha fichado al ex presidente de las Islas Baleares a José Ramón Bauzá como asesor para el partido para ciudadanos aunque no va a estar en las listas electorales informa Óscar García side

Voz 1645

02:22

dicho Bauzá ya colabora desde hace algún tiempo conciudadano según confirman fuentes de la dirección nacional a la Cadena Ser ahora Rivera el incorpora a su proyecto para asesorar al partido en cuestiones como la defensa de la Constitución o la discriminación lingüística la dirección no contempla su incorporación como cabeza de ninguna lista electoral el ex president balear dejó el PP hace tan sólo unas semanas especuló su traspaso a Vox el suyo se suma al fichaje de otra ex del PP Silvia Clemente en Castilla y León o del ex socialista Joan Mesquida también en Baleares