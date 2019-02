Las noticias de Galicia, 11:03 (28/02/2019)

la ministra de Economía dispuesta a repetir si Pedro Sánchez consigue gobernar la coruñesa Nadia Calviño ha explicado esta mañana en una entrevista en la SER que como el resto de compañeros del Consejo de Ministros ha recibido la informa la invitación a formar parte de las listas del PSOE aunque ella no tiene claro que ésa sea la mejor forma de ayudar al partido son declaraciones al Hoy por Hoy de Pepa Bueno

Voz 1586

00:24

sí sí yo estoy comprometida con el presidente va ir en alguna lista electoral pues como les decía yo al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no el caso es que hoy acaba el mes de febrero y los partidos PSD ha incluido están inmersos en la elaboración de las listas