Escucha las noticias de las 12:00 (28/02/2019)

no fue así solicitada por parte del Gobierno español por lo tanto no fueron las dos partes quienes lo solicitaran aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención y de respuesta en algunos casos

duda en las próximas campañas electorales de abril y mayo dentro de media hora conoceremos los datos del CIS con intención de voto correspondientes a este mes de febrero que hoy termina la ministra de Economía Nadia Calviño que estuvo primera hora aquí en Hoy por hoy no descarta formar parte de las listas del PSOE aunque quizá dice ella que no sea el Congreso lugar más adecuado para su futuro

yo al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no

los Reyes han comenzado el recorrido en el stand del periódico El País que reproduce portadas antiguas y caricaturas de la prensa nacional e internacional en el que han participado artistas de Perú que es el país invitado acompañados del matrimonio presidencial del país andino los Reyes siguen visitando galerías y una de las fotos que se busca es la del Rey con el ninot gigante que les representa pero ni está ni se espera que pasen por aquí los reyes por esta galería nos dicen no repiten que no estaba ni está previsto sí que este año hemos visto el recorrido más acotado más delimitado por cintas blancas de plástico que ha puesto la Feria de Madrid por donde ahora mismo trascurre la visita con la que los reyes inauguran oficialmente Arco que recordamos mañana se abre al público

qué tal buenas tardes más de la mitad de las psicoterapias que el Gobierno iba a evaluar setenta y tres de las ciento treinta y nueve catalogadas no han pasado este primer filtro de los ministerios de Sanidad y Ciencia porque como acaba de explicar Luisa Carcedo ni siquiera han intentado demostrar su eficacia el resto unas sesenta sí aparecen en algunas publicaciones lo ensayos clínicos y el Instituto de Salud Carlos III va a examinar en los próximos meses si esos estudios están bien hechos y por tanto tienen evidencia científica está diciendo Pedro Duque que los bulos oscurece en nuestra sociedad y por ello los siguientes pasos van a ser verificar que los falsos remedios no lleguen a la universidad y crear guías para periodistas y ciudadanos para que no confundan lo que es ciencia y lo que no lo es