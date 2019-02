Voz 0393

00:18

el bus recorre desde hoy las calles de Madrid recorrerá otras ciudades de España en los próximos días llevan rótulo en el que se le no es violencia de géneros violencia doméstica iré debajo un llamamiento a Casado Rivera ya Abascal para que derogue las leyes de género que dicen discriminan al hombre a la derecha de ese rótulo el busto de Hitler con el hashtag Stop Feve y nazis el Ayuntamiento no les va a prohibir circular fuentes del área de seguridad aseguran que aunque políticamente es deplorable se encuadra en un marco de libertad de expresión en en dos mil diecisiete paralizaron otro Bruce otro bus de Hazte Oír con un mensaje contra las personas transexuales que decían los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te engañen el consistorio intervino alegando que contravenía la Ordenanza de Publicidad y la fiscalía llegó a investigarlo por un posible delito de odio pero ni un argumento ni otro prosperaron finalmente al