Escucha las noticias de las 16:00 (28/02/2019)

Voz 3

01:37

son he tenido entrevistas con posibilidad de hacer previsión así que hay que hacer una prohibición para calcular los votos y los escaños posible sienta la circunscripción y ahí sí que habrá una estimación con todos los riesgos que tiene hacer una estimación es que que lo que sí sabemos por todas las encuestas explican las mismas personas toman la decisión de quién votar en el último momento en unas elecciones andaluzas el once por ciento tomó la decisión el mismo día de la votación claro eso hace que vale más imprevisible y además se mide el punto de vista político hace más emocionante a todo ciudadano sabe que no está predeterminada