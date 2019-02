Las noticias de Canarias, 16:02 (28/02/2019)

Voz 1315

día de despedida hoy en el Congreso de los Diputados donde se ha dado por concluido el último pleno antes de que se disuelvan las Cortes un pleno en el que ha dado tiempo aprobar in extremis algunas medidas como el polémico Régimen Especial Balear con el apoyo de todos lo grupos exceptuando la abstención de Ciudadanos y Coalición Canaria la diputada de esta última formación Ana Oramas ha vuelto a insistir en que Baleares tiene el derecho de reclamar situarse en la media de inversión del Estado aunque no copiando dice el Régimen Económico y Fiscal canario que se ajusta unas características que no tiene el Archipiélago