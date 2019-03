pues en una noche de Nochevieja en el ochenta y a favor de la noche estando en casa con mi familia que debíamos eliminar nueve ocho uno más que acostarme inspiraron Cocem los prendieron la casa el coche en aprenden todo introduce puede seguimos y como pudimos no que me da Sparta un poco con el coche los brazos y eso porque el coche estaba un poco hicimos la de ir pasó a la historia

Voz 2

02:02

algoritmo aquella eres el rey del mambo y problema que aparece problema que jugó optimistas y soluciona tú quieres aclamado por todos y que no tienen sus filas no existe lo que estás haciendo cosas alucinantes con los tantos recuerda que siempre serán de las personas por una tecnología más humana descubre más en Telefónica punto com barra clínico Pablo G