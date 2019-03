Las noticias de Cantabria, 18:02 (28/02/2019)

Luis del piña al encabezará la lista conjunta entre Podemos e Izquierda Unida para concurrir a las elecciones generales pero esa confluencia Se da casi por rota de cara a las autonómicas Izquierda Unida exige liderar esa lista y Podemos no cede y argumenta que tiene más peso político en la región ya avisó Izquierda Unida que su socio prioritario no era podemos a raíz de las disputas en el seno de la formación morada si lo sigue siendo Equo Israel Ruiz es el candidato de Izquierda Unida

la configuración de esa lista tienen que responder al contexto de dos mil diecinueve en el dos mil quince y todas las organizaciones han tener han de ser visitadas irían representadas eh veces queda unirá la que encabece esta candidatura si realmente podemos no es haciendo una lectura adecuada ni que participar de un proyecto potente radar entonces entenderemos que no quieren trabajar con la unidad por tanto seguiremos cada uno por su camino

Voz 0365

01:32

a mí personalmente me da buenas sensaciones con el el plan industrial que nos ha explicado someramente pero no explica para industrial que tiene un proyecto no Un gesto incluso de ampliación de la de la factoría y ampliación del número de trabajadores