Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (28/02/2019)

también es profesora de la de docentes de matrona y profesora de Criminología de la UNED esta mañana no se explicaba lo duro que es desarrollar una carrera profesional como la suya siendo madre por eso destaca la importancia de los padres en la educación de los hijos

quiero decir no

si haces un mal que no

no

más noticias en SER Castilla La Mancha punto com a partir de las

Voz 6

02:02

algoritmo quilla eres el rey del mambo problema ya parece problema que voy optimista así soluciona si tú quieres aclamado por todos y quién no te tienen sus filas no existe lo que estás haciendo cosas alucinantes con los datos que recuerda que siempre será ante las personas por una tecnológica más humana descubre más en Telefónica punto com barra clínico Pablo G