Las noticias de Galicia, 18:02 (28/02/2019)

a una reforma del Plan de Normalización Lingüística ahora que el PP de Pablo Casado incluye en su programa que las lenguas cooficiales no sean requisito para acceder a la función pública hoy su portavoz en Pontevedra Javier Alonso ha cargado contra el presidente de la Xunta al que acusa de imponer el gallego y de tratar la lengua propia conveniencia por electoralismo

dos grupos de Opar todo congresos diputados estuvieron dos meses en medio marean una proposición de ley caliza está absolutamente desaparecida la política estatal que nos tomamos pelo os galegos las gallegas que en esta legislatura o que vimos que a Galiza no subieron Aspe peajes que este mismo Gobierno o confieso fui revisar un treinta por ciento a esperas es en Madrid

deferencia a que con el final de la legislatura la transferencia de la AP nueve queda de nuevo en el aire escuchamos ahora sí a Javier Alonso portavoz en Pontevedra de Ciudadanos bien parece que tenemos problemas de sonido les cuento también que mañana uno de marzo empieza la temporada para seiscientos trabajadores del servicio de extinción de incendios de la Xunta que son fijos discontinuos son los que trabajan nueve meses al año de marzo a noviembre el peso en la que se incorporan forma parte del colectivo de bomberos forestales en las categorías de jefe d'Ebre llegada bombero forestal conductor oficial de defensa contra incendios así como emisor solistas vigilantes ya el marisquillo se queda en Vigo finalmente el festival de cultura urbana ha confirmado que celebrará su próxima edición la número diecinueve en la ciudad y que tendrá lugar en su ubicación habitual el paseo de As Avenidas las fechas también se mantienen será el nueve diez y once de agosto

