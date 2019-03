el precandidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid el exconsejero Manuel de la Rocha critica que su partido no entrará en el gobierno municipal de Carmen al inicio de la legislatura en un desayuno informativo de la Rocha ha asegurado que si se convierte en alcalde contará con Carmena como vice alcaldesa ya ha mostrado su confianza en que la izquierda gobierna en la capital después del veintiséis de mayo

creo que no haber entrado en el gobierno municipal ha sido un error con dos caras una habríamos mejorado muy manifiestamente la gestión municipal y además habríamos podido explicar a los madrileños que algunas de las cosas más importantes pocas que ha hecho de Ahora Madrid son iniciativa socialista

Voz 5

02:01

te algoritmo ya es el rey del mambo y problema que aparece problema que o Villena optimistas y soluciona tú quieres aclamado por todos y que no te tienen sus filas no existe lo que estás haciendo cosas alucinantes con los datos recuerda que siempre serán de las personas por una tenga unos Jean más humana descubre más en Telefónica punto com bar línea retablo