Escucha las noticias de las 19:00 (28/02/2019)

Voz 3

02:43

a qué decirles en el momento en que se celebren unas elecciones ya haya un nuevo Gobierno yo tengo presentaré mi dimisión inmediata para que se acepte o no se acepte dependa en cualquier caso espero estar un tiempo muy determinado en este cargo no me voy a atar a las silla en ningún momento no voy a estar deseando seguir aquí a costa de lo que sea