Escucha las noticias de las 22:00 (28/02/2019)

intentar llegar más a adelantar líneas algún cambio intentar cambios y no sé cómo estará Guedes yo creo que que ahí quizás a lo mejor Cherie se podía dar le podía dar más centro más trabajo eh también la situación con Carlos Soler puede ser que se importante con dos yo creo que al final van a ser jugadores que que van a salir los cambios yo creo que van a ser decisivos en esta en esta segunda parte pero lo que sí que tiene que hacer intentar asustar un poco más al Betis no que no juegue tan cómodo e intentar llegar a situaciones de gol sino va a jugar bajo efectivamente con fuego no el Valencia porque un gol que que que puede llegar en cualquier momento pero cuanto más tarde lleguemos a lo mejor no les da tiempo para la reacción no entonces el Valencia no todo lo puede les para mantener la portería a cero sino que tiene que intentar también llegar a la portería contraria