Escucha las noticias de las 03:00 (01/03/2019)

tres de la mañana a las dos en las Islas Canarias hay daba buenas noches gracias Miguel Mena periodista y compañero de la Cadena Ser en radio Zaragoza ha explicado en la antena de la SER los abusos sexuales que sufrió a manos del Fraile marianista Manuel Briñas que estuvo al frente de la cantera de los infantiles del Atlético de Madrid durante dos décadas Mena llegando incluso a hablar por teléfono con el abusador que ha reconocido los hechos Andrea Villoria buenas no buenas noches hechos que Briñas cometió durante décadas en dos colegios de Madrid aunque el religioso sólo ha reconocido los abusos al periodista

crees que a mí me hiciste daño

has paralizado ocurren en la tienda de campaña luego en los vestuarios te quedas bastante paralizado y bueno entras llegas a verbalizar oye por favor por favor por favor

yo me pilló

cómo fue durante dos años yo la última vez que lo intentó hasta personal le dio un manotazo estábamos allí cinco seis en la habitación lo intentó aquella noche yo aquella noche ya no pude más ya le dio un manotazo nunca más lo volví a intentar

a veces Andrea y las víctimas de la pederastia en la Iglesia desde la Asociación Infancia robadas han enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española para que se reúna con ellos después de que el propio Blázquez dijera que había llorado escuchando víctimas de abusos en el Vaticano pero que no tiene autoridad para hacer una investigación sobre esos abusos de curas a niños por lo demás este jueves ha publicado el último baremo del CIS que dibuja al menos en las estadísticas la posibilidad de un gobierno de PSOE y Podemos que juntos sacarían diez puntos a la suma de PP Ciudadanos y Vox un cuarenta y siete frente a un treinta y siete por ciento todas las fuerzas políticas pierden puntos salvo el PSOE y el PP los socialistas piden prudencia y recuerdan que la movilización de la izquierda es clave porque la ultraderecha está llamando a la puerta Rafael Simancas

es imprescindible que las encuestas son un instrumento de conocimiento nada ya no una nada sobre todo cuando están muy distantes del momento electoral y por tanto hay que tomárselo a Chipre con mucha cautela no exagerar porque no sabes bien cómo estos sitio famoso de la madrastra de cuento y tampoco digamos que en sólo a pies juntillas