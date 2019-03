Voz 5

00:43

buenos días hoy Antonio Santiago eh por favor señor Casado que semillas de lo suyo el otro día vincular pensiones ya abortos luego dice que las mujeres tienen que saber lo que es un embarazo y lo niega en Televisión Española así contradiciendo se se define como constitucionalista y ayer practicamente que va a prohibir las lenguas cooficiales que sepan eliminar de los las oposiciones y que no sé para Ana podrá usar en él en los colegios etcétera etcétera está completamente ido pero completamente ido señor Casado Caro al Galego on the cuando me Pete dos días un rico