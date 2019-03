soy Charo Vicente Serbia Salamanca y justamente Salamanca estoy aquí aclarar Ambientales hizo su doctorado en Jaén con becas de concedieron por por su expediente académico es el doctorado aquí no le contrataron una universidad se quedó en el paro él estuvo dando que es esta seculares una cinco euros cada salvadora por lo llamaban

la guía Corea Austria ahora balón tres está o Australia también pero bueno yo lo que realmente quiero exponer que hechos como más cuestan más de ese mi situación están exactamente igual nuestros hijos se tienen que marcha porque aquí no se fue ninguna construida yo de aquí a las personas a las madres padres que me estén escuchando pues te diría que se unan que nos unamos que luchemos por nuestros hijos que están fuera esto tuvimos él en Salamanca Castilla y León Salamanca hay provincias están viendo diariamente seis coma cinco distantes corría la escuchando a lo mejor tenemos que salir que saben y lo dejé todo oscuridad en Bilbao salir ya eco que pase con nuestros jóvenes quiero el va a perpetuar estas tensiones sabía ser míticas que tenemos cuela

la resolución fechada el veintiuno de febrero da veinte días a la Comunidad de Madrid desde que les sea notificada para que remita al tribunal el expediente administrativo por el que aprobó el reconocimiento de la universidad privada que UNED Universidad también ordena abrir una pieza separada sobre las medidas cautelares que ha solicitado la Complutense en contra de esa decisión designa una magistrada ponente del recurso Amparo guiño el Gobierno de Ángel Garrido aprobó el pasado trece de febrero el proyecto de ley por el que autorizaba tres nuevas universidades privadas en la comunidad y ordenaba su remisión a la Asamblea para que fuera tramitado en lectura única un trámite de urgencia que permitiría aprobarlo antes de las elecciones de mayo de esa decisión no se informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a pesar de su o sea a la apertura de los tres nuevos centros se había puesto antes el consejo universitario madrileño con un informe desfavorable la Complutense ha llevado ahora la apertura de universidad a la justicia en sus alegaciones durante el procedimiento en contra de la apertura de este nuevo centro la universidad pública argumentó que se asienta en unos terrenos que no son de su propiedad sino de la UCM y que el convenio firmado con la Asociación Española de Banca propietaria de UNED establece que esos terrenos sólo pueden ser utilizados por un centro que preste un servicio

Voz 5

03:31

la puesta Upy D apuesta quedaba valor es a la sociedad es la universidad pública no no no puedo decir otra cosa yo expresé mis dudas a la a la Consejería de Educación sobre si estas nuevas tres iniciativas privadas tienen toda esa amplitud es bien