Las noticias de Castilla y León, 10:02 (01/03/2019)

Voz 2

00:05

segundo sesión hoy del juicio por los posibles delitos urbanísticos en Villanueva de Gómez localidad abulense donde se proyectó una macro urbanización afectando a un pinar de alto valor ecológico un juicio que no quedará visto para sentencia hasta el quince de abril Luis el juicio se retoma con la declaración del ex alcalde de Villanueva de Gómez José Luis Martín ya que fue en ese momento en el que se tuvo que suspender ayer la vista oral por la indisposición sufrida por otro de los acusados Luis Ángel la raza que sigue el juicio desde Logroño por motivos de salud estos problemas llevaron al juez a suspender la vista oral cuando el exalcalde apenas había comenzado su declaración ya que la mayor parte de la primera sesión se dedicó a resolver las cuestiones previas incluido el intento de las defensas de que las organizaciones ecologistas no pudieran ejercer la acusación particular algo descartado por el juez esta situación obligará a que traslade hoy la segunda sesión reservada para el juicio no se pueda celebrar hasta el quince de abril que será cuando en principio quedará visto para sentencia cuando todavía resuenan las demandas de las familias que salían a la calle en Valladolid para exigir el mantenimiento de los centros de educación especial el consejero de Educación Fernando Rey asiste estas horas a la inauguración de la segunda jornada educación inclusive en Castilla y León creamos educación inclusiva que se celebra en las Cortes una inclusión que dejaba claro es socialista Luis Tudanca es compatible con el mantenimiento de estos centros de educación especial Cerro de los Santos no se va a producir