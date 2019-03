Escucha las noticias de las 10:00 (01/03/2019)

Voz 3

00:42

el cualquiera que diga que no hay un problema con las mujeres pues vamos es que me me me pone de los nervios no se aquí es que si hay claro que hay problemas porque aquí las las mujeres que son viola quién es violentada son las mujeres que sufren malos tratos en la inmensa mayoría de los casos son las mujeres y por lo tanto que nunca estaré de acuerdo con alguien que no lo que no lo que no lo vea intentaré convencer a que no lo ve está equivocado por lo menos como yo lo veo