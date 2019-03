Escucha las noticias de las 11:00 (01/03/2019)

Voz 0116

01:23

yo no tiene gran coló yo no tengo nada que ver con Colón ni mucho menos con uno de los partidos que estaban allí el señor Balza ha dejado claro de modo rotundo que él no será alcalde nunca si para eso necesita el apoyo de un partido como Vox sin Cuno incómoda esta proximidad aunque sea coyuntural cómoda días incómoda daría si eso estuviera planeado sobre la idea de la plataforma de Barcelona pero no es el caso unos