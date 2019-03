Las noticias de Catalunya, 11:02 (01/03/2019)

Voz 0563

00:15

Dallas de Wii personas acaban perdura la vida tres eran motoristas una conductor de un coche a los atropella Metz también disminuir aún sin cuanto aparecen respecta Line Passat porque fala da da a las víctimas mortales destaca que así es That's The Wit More than accidente eran metas tanta cuatro y Menem al días Dallas han mana la mitad de los accidentes mortales han pasado a Barcelona eso mes a disminuir nombrada víctimas mortales pasando sweet light Passat a dos que están en esa tanta sin a alada marcas sino a Tarragona es Agut mes víctimas mortales no aguantó todo