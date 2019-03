Escucha las noticias de las 13:00 (01/03/2019)

Voz 0689

02:53

en contra de lo que decía el Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional ha puesto nuevas normas y límites al uso de la cámara oculta para reportajes periodísticos el tribunal de garantías ha sentenciado que la Constitución no avala el uso de la cámara oculta para reportajes periodísticos como regla general dado que supone una grave intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad y a la propia imagen de esta forma establece que la utilización de este tipo de prácticas sólo será posible cuando no existan otros medios menos intrusiva para obtener la información el Constitucional da la razón así a un particular a quién se grabó de forma oculta para denunciar que se hacía pasar por un sanador de enfermedades cuando en realidad no tenía título IU utilizaba las consultas para manosear a sus pacientes