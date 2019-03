La teconología de la Nasa a disposición del cuidado de la salud

Voz 1 00:00 hacer algo

Voz 3 00:30 bueno pues cuidamos de Pi también eh fiche el Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva Las Gaunas Cuidad de todos nosotros Miguel Moreno fisioterapeuta qué tal buenas tardes

Voz 4 00:41 hola buenas tardes bueno con él vamos a hablar en los pies

Voz 3 00:43 hemos minutos antes de que se reanude el partido de el Tudelano frente a la Unión Deportiva Logroñés en este tiempo de descanso hablamos de algo que seguro va a interesar y mucho a los oyentes ya algo que en principio en principio puede parecer ciencia ficción pero ya van a ver cómo que no siempre este centro este Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva Las Gaunas está la última con las incorporaciones de las novedades para sus tratamientos con máquinas con elementos para el entrenamiento para la recuperación para la rehabilitación y lo último que ha llegado pues es una cinta anti gravitatoria que utilizan nada más y nada menos que los astronautas cuando llegan de los del espacio a ver mi el moreno haznos una fotografía que es esta máquina qué es lo que se puede ver si tenemos que ir hacer recuperación al centro

Voz 4 01:31 bueno pues es una es una cinta de correr lo que pasa que es una cinta de correr un poco especial la parte de abajo de la cinta se parece a la que tenemos igual que el gimnasio pero por encima de ella lo que tenemos es una especie de cápsula donde se introduce el deportista donde se introduce el paciente se éticamente en la cintura y entonces ahí creamos unas condiciones de gravedad especiales Podemos Si reduciendo el peso del paciente del uno por ciento el uno por ciento es decir una persona que pesa cien kilos yo puedo simular que pesa veinte o que pese a treinta o cincuenta depende un poco de del interés que tenga en ese momento del problema que tenga el paciente entonces estos sistemas se desarrollaron los desarrolló la la NASA para ayudar para facilitar que cuando los astronautas volvían del espacio después de una temporada en una situación de ingravidez en esta temporada en esa situación de ingravidez la musculatura como lo tiene que activarse no no trabaja pues lo que ocurre es que hay una pequeña atrofia se debilita mucho los huesos también se debilitan mucho es como si hubiese una especie de osteoporosis muy avanzada y entonces los astronautas no pueden vuelven otra vez a caminar sobre la tierra porque el efecto de la gravedad de la gravedad es demasiado potente para las condiciones que ellos tienen ese momento entonces pues siempre hemos visto las películas que recoger una sillita de ruedas y se los llevan antiguamente tenían piscinas donde con diferentes niveles de agua intentaban recuperarlos pero luego ya desarrollaron este sistema hasta cinta de correr anti gravitatoria que sea mal Terje que lo que te permite es ir reduciendo de forma muy controlada el peso de esa forma de entrenar los a la vuelta a la a la vida en la Tierra nosotros a nivel de a nivel médico y a nivel de fisioterapia evidentemente unos genera una unos beneficios tremendos que de otra forma sería imposible conseguirlo

Voz 3 03:23 en una cuestión qué sensación tiene la persona que se mete dentro de esa cápsula porque decías es una cinta como la que hay en cualquier gimnasio aparentemente pero ya me el personas se mete dentro de una cápsula y a su cintura tiene una cinta tiene alguna sensación lo o es como si estuviera andando y corriendo en esa cinta de gimnasio

Voz 4 03:43 es muy curioso porque cuando cuando te metes aunque te quite el cincuenta o el sesenta por ciento del peso la verdad es que no notas que notas nada estás ahí dices bueno evidentemente pues noto que estoy sujeto en la zona de la cintura pero yo puedo correr y estoy corriendo normal entonces la el primer día la primera sensación el preguntas al paciente que de dice va pues la verdad que tampoco se nota mucho y entonces bueno si no tiene mucha patología gentes desde la empresa espera DB vuelvo le vuelvo rápidamente al cien por cien del peso es decir a su peso real Yishai entonces cuando

Voz 3 04:18 claro que realmente siempre se agarra a la máquina dice por favor

Voz 4 04:20 por favor por favor dice o me baja espeso o me paras porque el efecto es el efecto es muy potente lo que pasa que el cuerpo se acostumbra con ese estímulos yo pero además acostumbra muy rápido en un momento desacostumbrado a pesar veinte kilos menos eso por ejemplo una persona con sobrepeso siempre decimos Jo ya saber qué bien vas a estar cuando tierras peso si pierdes diez o quince kilos que te vas a encontrar muy bien y eso es algo que todo el mundo acepte dicen la pues seguramente sí pero tú no lo percibes de hecho cuando a España cuando es perdido los diez quince kilos ha pasado mucho tiempo antes acostumbrado poco a poco porque tú no eres conscientes realmente de ese cambio cuando te pones en la cinta anti gravitatoria el camino lo sientes en el momento en el momento cuando dices madre mía me pongo ya en esta misma tarde ya sacaba unas cervecitas ya que acabó el partido ya no tomar nada pues entonces esa ahí en ese momento cuando esos cambios son evidentes

Voz 3 05:13 dentro de la máquina cuando sale supongo que ella recupera peso que tienes tienes que notan muchísimo no una vez que sales de la máquina

Voz 4 05:21 a través de la mañana dice que viene estaba ahí

Voz 5 05:24 bueno Miguel

Voz 3 05:26 que vosotros para que lo vais a utilizar bueno pues aparte ahora hemos comentado el caso de las personas con sobrepeso no pero qué utilidades tiene en el centro de esta máquina va a tener

Voz 4 05:35 vale el este sistema lo que nos permite es someter a cualquier persona cualquier paciente os deportista por un lado a un entrenamiento entrenamiento aeróbico queremos que ande que han derrape o incluso que corra eso no es algo que lo pudimos hacer independientemente de la situación en la que el paciente estamos estamos hablando de que un paciente por ejemplo recién operado de una columna lumbar de una de mariscal que apenas se puede mover con ciertas dificultades bueno pues aquí con este sistema podemos hacer que corra o incluso que ande muy rápido que corra eh sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de repercusión porque cuando nosotros hablamos de que quitamos peso lo que estamos haciendo es que estamos quitando carga articular tanto en el tobillo en la rodilla en la cadera como en la zona lumbar cuando nosotros andamos o cuando nosotros corremos en la inercia de la carrera las fuerzas de reacción del suelo a nuestro impulso son muy potentes entonces son estructuras que sufren muchísimo tenemos hablo un edema óseo eh es cuando tenemos a nivel de la articulación un una alteración en el cartílago que les provoca bastante dolor y que te impide por ejemplo practicar cualquier tipo de deporte bueno pues yo lo que hago es de puedo quitar peso para que ese edema lo sea lo suficiente no te dando problemas de provoque dolor porque se ha demostrado que lo único que es capaz realmente de regenerar el cartílago es la es el propio movimiento entonces a veces estamos un poco la pescadilla que se muerde la cola Leighton que te muevas pero te duele como pero bueno no te mueves de ahí no salimos este sistema lo que nos va a permitir es salir de ahí es poder artificialmente modificar algo que no podemos modificar fuera que es tu peso y sin embargo poder introducirlo en protocolos de recuperación de tobillo de rodilla lesiones musculares pues quirúrgicos lesiones articulares todo

Voz 3 07:31 la niña una recuperación más rápida no sé si si hay alguna determinada lesión que no puede pasar por esta máquina también la edad influye para algo de personas igual muy mayores no lo puede no se puedes meter dentro de la máquina o para nada

Voz 4 07:47 pero para nada de hecho el ahora mismo por ejemplo tenemos en el centro dos personas una de noventa una mujer de noventa años un hombre que tiene noventa y tres vienen dos tres días a la semana están ahí entrenando en Supremo en suscita correr precisamente cuando tenemos más edad tenemos más como realidad no tenemos más enfermedades crónicas asociadas a otras siempre decimos los que te tienes que mover que si si no te mueves ya que tengo la rodilla ya ves que tenga una zona lumbar ya pero que la de esta estoy pensando en el caso de de una de una esta de una de las mujeres que que tenemos en la cinta que tiene cinco años que antes no no salía prácticamente de casa porque no podía bajar las escaleras no llega hasta el primer banco ahora claro leemos recuperado hemos hecho un proceso de entrenamiento ya ya tiene mucha más fuerza enviarlas a nivel cardiovascular también ha mejorado ya era ya llega perfectamente al banco el solamente el hecho de darle de de de quitarle y no me fragilidad de permitirle que esta mujer pueda volver otra vez a ser menos dependiente y que tenga la libertad de poder salir de casa de del veinte de actuar con el medio con la sociedad eso ya tiene un efecto tremendo entonces excesivo tema realmente es transversal a la edad y a la par en el deporte deportistas de élite como pago con Pau Gasol como Rafa Nadal como Cristiano todos la utilizan porque te permite además someter a entrenamientos de alta intensidad sin tener sufrimiento entonces hay veces que te interesa introducir dentro de tu entrenamiento algún alguna sesión de este tipo ya lo podemos utilizar con personas muy mayores que aparentemente pues lo nos la imaginamos con el ta o con el gas trocito practicamente con un paseíllo ya ahí les estamos devolviendo a una situación estamos reto atrayendo veinte años entonces tanto desde el punto de vista físico como en el punto de vista emocional el efecto es tremendo