Escucha las noticias de las 14:00 (01/03/2019)

muy buenas tardes vamos a proceder a tener una lista indicativa de precios de la vivienda lo vamos a vincular todos a la subida del IPC no vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el indie en las políticas tributarias locales pensando repito lo que consideramos que es un problema importante de la gente más joven

a partir de las los media hablaremos en directo con uno de los principales expertos en políticas de vivienda de nuestro país para saber hasta dónde se podrán controlar los alquileres con el decreto aprobado hoy por el Gobierno y que en principio parece que sí tiene posibilidades de salir adelante en la Diputación Permanente del Congreso esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy pudimos escuchar un empresario que no se podría no se prodiga mucho en los medios es José María Álvarez Pallete presidente de Telefónica preocupado por la falta de control los posibles abusos en el uso de datos que se manejan con las nuevas tecnologías

las otros queremos que este no es el momento de la tecnología ya está creemos que es el momento de los valores que creemos como sociedad que es bueno que se haga con esta tecnología porque no todo lo que haga la tecnología va a ser necesariamente bueno y por lo tanto creo que es el momento de que hablemos de filosofía digital de abogados digitales de reconocimiento de voz pero también de sintaxis en el mundo digital es decir va a haber muchas disciplinas sociales que son las que tienen que marcar el contrato social que nos queremos dar en este uno uno

el hospital Puerta de Hierro de Madrid ha presentado una terapia celular pionera en Europa para paliar los daños de las lesiones medulares no cura esos daños que sufren unas cincuenta mil personas sobre por accidentes de tráfico en nuestro país pero permite mejorar su calidad de vida Jesús Vaquero es el jefe del servicio de Neurología de hospital

tenemos que ser lo suficientemente sensatas para transmitirles que si bien no podemos curar la lesión medular estamos en condiciones de mejorar la calidad de vida de los pacientes el primer año vamos a empezar con treinta pacientes ya esperamos que en los próximos años progresivamente lleguemos a una velocidad de crucero de cien pacientes no que no podemos subir por una razón sencilla por la misma capacidad que el proceso de la de la selección y promoción de las setas