Las noticias de Castilla y León, 16:03 (01/03/2019)

no por una ley tenemos que tener claro todos que la casa lo está en peligro la caso no está amenazada la casa no se va a prohibir es lo que ocurre y lo que se está haciendo mal en esta comunidad desde hace muchos años de manera sistemática con el consejero Quiñones a la cabeza es cómo se gestiona la Casa en esta comunidad

Voz 1272

00:47

de la dimisión además del consejero de Medio Ambiente de la Junta Juan Carlos Suárez Quiñones que ya ha dicho hoy que ni se lo plantea pero de todas maneras las críticas al consejero no vienen sólo de Ecologistas en Acción los agentes por ejemplo medioambientales no se extrañan de que la justicia este tumbando los informes técnicos porque aunque ellos recogen los datos de los informes no son quienes los elaboran denuncian que no se les tiene en cuenta ni siquiera por ejemplo para estar presentes en el llamado Consejo de Caza esa o escolares el presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla y León